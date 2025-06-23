Инвестиции пойдут на комплексное развитие территорий

В рамках Петербургского экономического форума правительство Севастополя подписало несколько договоров о намерении с инвесторами, готовыми комплексно развивать предоставленные им под жилую застройку территории.

Построят еще один «Аквамарин»

С ГК «Парангон» подписано соглашение об инвестиционном проекте многофункционального торгово-развлекательного комплекса с встроенными апартаментами«Аквамарин Премьер» на ул.Парковой, 6. Объем общих инвестиций для реализации проекта превышает пять млрд рублей.

Торгово-развлекательный комплекс будет состоять из торгового центра площадью 7,7 тысячи кв.м, фуд-корта и детской развлекательной зоны общей площадью 642 кв.м, конгресс-холла на 300 человек, банно-бассейного комплекса общей площадью 1310 квадратов и 434 апартаментов площадью более 15,5 тысяч кв.м.

Компания «Парангон» ранее уже построила в районе парка «Победы» два комплекса апартаментов «Аквамарин» и банно-бассейный комплекс.

Инвестиции в 6-км

В рамках того же экономического форума подписан договор с ООО «Интерстрой» о комплексном развитии территории (КРТ) в районе 6-го км Балаклавского шоссе.

«Общая площадь жилого фонда превысит 240 тысяч квадратных метров, и в новом микрорайоне смогут проживать более семи тысяч человек. Проект будет реализован в 10 этапов», — рассказал генеральный директор ООО «ИнтерСтрой» Евгений Кабанов.

Предварительную концепцию этого проекта утвердили на заседании градостроительного совета Севастополя в декабре 2024 года, а соглашение о намерении подписали на прошлом форуме. За год доработали все юридические параметры КРТ. Стоимость инвестиционного проекта — 26 миллиардов рублей, площадь застройки — 84 га. ООО «Интерстрой» обязано будет построить там школу на тысячу мест, два садика по 250 мест, поликлинику на 200 посещений в смену, торговый центр и физкультурно-оздоровительныйо комплекс. Пять процентов квартир будет бесплатно отдано городу.

Напомним, что ООО «Интерстрой» комплексно развивает территорию и на 7-км Балаклавского шоссе.

Сапун-гора-2

Еще одно соглашение о намерениях касалось сотрудничества в сфере реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие территории в районе территории N°6 «Сапун-гора-2» и подписано оно губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и учредителем ООО «Севпроектмонтаж» Михаилом Чернятиным.

Размер инвестиций в проект 34,6 миллиарда рублей. В рамках реализации инвестпроекта по комплексному развитию планируется построить три квартала для размещения многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и объектов социальной инфраструктуры: школы на 1800 мест, четырех детских садов на 225 мест каждый, больницы на 100 посещений в смену. В проекте также спортивные площадки благоустройство и озеленение.

Ранее сообщалось о другом инвесторе, имеющем намерение вложить 180 млр в соседний участок под КРТ — «Сапун-гора-1».