Застраивать 7-й километр будет «ИнтерСтрой»

Документ заключен между правительством Севастополя и специализированным застройщиком «Корабельный» (ГК «ИнтерСтрой»), сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Подписи под соглашением поставили М.Развожаев и управляющий ООО «Специализированный застройщик «Корабельный» Олег Леухин, в присутствии министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

Размер предполагаемых инвестиций составит не менее 40 миллиардов рублей.

Речь идет о строительстве целого жилого микрорайона (400 тысяч кв.метров), со всей прилагающейся инфраструктурой. Проект включает строительство четырех детских садов, общеобразовательной школы, многопрофильного амбулаторного поликлинического комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. По условиям КРТ, не менее 5% жилья застройщик должен будет передать в фонд города.

В микрорайоне также планируется создание площади с общественным зданием и торговым центром, пешеходного бульвара, сквера, закольцованной велосипедной дорожки, наземных и подземных парковок, а также обеспечение доступной среды для маломобильных граждан.

Озеленение составит 35% общей площади территории.

Мастер-план развития территории был рассмотрен и одобрен Градостроительным советом 13 декабря 2021 года.

Подписание данного документа позволит начать проектирование комплекса.

При этом, как заявляется, архитектурный стиль будет согласован членами архитектурно-художественного совета, а основные параметры КРТ – на городском Градостроительном совете.

Напомним, что владельцем группы компаний «ИнтерСтрой» до хождения в крымские чиновники являлся Евгений Кабанов — один из крупнейших застройщиков Крыма и Севастополя. С 2018 по сентябрь 2021 года года он занимал должность вице-премьера Крыма.

В сентябре 2021 года Е.Кабанова задержали в рамках расследования по уголовному делу о хищении 57,5 млн бюджетных средств. В июне 2023 года суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ — «мошенничество» и приговорил к четырем годам лишения свободы (условно) со штрафом в размере 200 тысяч рублей.