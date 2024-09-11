Жилой квартал в районе Сапун-горы построят за 32 млрд рублей

Территорию в районе Сапун-горы на заседании Градостроительного совета 11 сентября решили застраивать жилыми домами, с инфраструктурными и спортивными объектами. Стоимость реализации инвестиционного проекта – 32 млрд рублей.

Речь идет о 48 га, застройка которых уже рассматривалась на заседании Градсовета, но была отправлена на доработку авторам концепции АПБ «Основа».

Как прозвучало в очередной раз, все рассматриваемые земельные участки, кроме одного, имеют сельхозназначение. На территории предусматривается строительство многоквартирных домов средней этажности (от пяти до девяти) со всей социальной инфраструктурой. Площадь застройки – 15,7%, еще 40% отдано под создание большого парка на прилегающей к Сапун-горе территории.

Проектное количество жителей будущего микрорайона – 7492 человека, исходя из этой потребности и были рассчитаны все нормативы социального обслуживания.

Поскольку территория является смежной с двумя ранее рассмотренными и утвержденными участками, разработчики предусмотрели интеграцию всех инфраструктурных объектов.

На обсуждаемом участке построят многофункциональный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом, два детских сада, на смежной территории разместятся объекты начального и среднего образования и амбулаторно-поликлинический комплекс. Транспортная схема включит транспортную развязку, которая обеспечит выезд на Камышовское шоссе и «поможет разгрузить основные магистрали».

Подключение объектов к инженерной инфраструктуре будет вестись в соответствие в планами города.

Сам архитектурный облик домов планируется обсудить на архитектурно-художественном, пока же разработчики высказались за стиль «плотной уверенной архитектуры, отражающей дух Севастополя, который показывает, с одной стороны, его силу и крепость, а с другой, – красоту и интерес к южной архитектуре».

Во время обсуждения концепции представитель разработчика Алексей Бондарь особо обратил внимание на отдаленность будущего жилого массива от мемориального комплекса «Сапун-гора» лесополосой и парковой зоной. Таким образом, прямой связи с «Сапун-горой» пока не предусматривается. Однако...

Есть идея!

Идея интегрировать парк со входом на территорию мемориального комплекса «Сапун-гора» осталась. Правда, сейчас тому препятствуют земли лесного фонда.

В процессе обсуждения данного вопроса губернатор Михаил Развожаев обратился к руководителю Севприроднадзора Юлии Гавриловой, – дескать, нельзя ли найти вариант, при котором можно было бы сделать вход на территорию ОКН со стороны будущей парковой зоны.

– Я считаю, что когда заказчик подойдет, к реализации проекта, мы найдем какой-то компромиссный вариант, чтобы сохранить лесной массив и обеспечить доступ к мемориалу. Она также сказала, что этот участок можно отнести к лесопаркам, что позволит организовывать дорожки, в том числе велосипедные, что вполне совместимо с лесным кодексом.

– Речь же идет о совсем небольшом фрагменте, мы этот участок заменим где-то на землях лестного фонда, для баланса. А там будет очень удобно для прохода через ландшафтный парк, – сказал М.Развожаев.

Данный вопрос занесли в протокол с поручением проработать вопрос с музеем и с застройщиком, при полном одобрении самого проекта. Другое дело, что на его полную реализацию потребуется не меньше 10 лет.