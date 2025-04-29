Пять автобусных маршрутов меняют схему движения

Все изменения вступят в силу с 1 мая, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

По просьбам пассажиров, автобусы 95, 109, 110 частично меняют схему движения. Из центра они поедут по ул.Демидова, а от пл.Восставших в центр — по ул.Шмидта.

Ранее эти автобусы по временной схеме следовали в центр по улицам Ивана Голубца и Кожанова, объезжая закрытый из-за ремонта подпорных стен проезд по ул.Адмирала Октябрьского.

Автобус №72 от кинотеатра «Москва» будет доезжать лишь до остановки «Хутор Отрадный», а не до парка «Патриот». Этот маршрут работает по будням, так как запущен для обеспечения транспортной доступности детских образовательных учреждений.

Автобус №75 из Казачьей через улицу Братьев Манганари будет доезжать не до «Омеги», а дальше — до остановки «Парк Победы», расположенной на парковке. Такая схема — сезонная и действует до 30 сентября.

Все расписания и карты маршрутов размещены на сайте sevdortrans.ru.