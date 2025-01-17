В Казачью запустят еще один автобусный маршрут

В реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок включен маршрут №75 — из бухты Казачья к пляжу «Омега», с заездом на улицу Братьев Манганари.

Как сообщили в департаменте транспорта, на маршрут выйдут автобусы средней вместимости, тариф на перевозку будет регулируемым — льготные категории пассажиров будут ездить бесплатно.

Путь автобуса будет проходить через остановки: «Бухта Казачья», «Ул.Казачья», «Ул.Лиговская», «Подстанция», «Горка», «Ул.Братьев Манганари», «Завод ЖБИ», «Ул.Правды», «Кинотеатр «Океан»», «Ул.Блюхера», «Пр-т Героев Сталинграда», «Пляж «Омега».

Длина маршрута из бухты Казачья — 8,41 км, из Омеги — 7,31 км.