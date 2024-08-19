От ТЦ «Московский» до парка «Патриот» ходит автобус №72

В Севастополе появился новый маршрут общественного транспорта — автобус №72 ходит от пр.Генерала Острякова на Молочную балку.

Приказ об установлении нового маршрута «ТЦ «Московский» — парк «Патриот» издан департаментом транспорта. В прямом направлении автобус следует от остановки кинотеатр «Москва» – магазин «Океан» – ул.Силаева – ул.Шабалина – гипермаркет – ул.Шабалина – ул.Молочная – мост – ул.Отрадная. Обратный путь начинается с ул.Отрадная – мост – ул.Молочная – ул.Шабалина – гипермаркет – школа №43 – Техническая библиотека – кинотеатр «Москва». Протяженность маршрута — 10 км. На линии работают автобусы средней вместимости, оплата проезда установлена в рамках регулируемого тарифа.

На сайте ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» расписание движения нового маршрутного автобуса пока не опубликовано.