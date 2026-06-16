Присуждены премии города Севастополя-2026
Опубликовано постановление правительства города со списком награжденных премией за заслуги в сферах культуры, здравоохранения, образования, туризма, физической культуры и спорта, журналистики, общественной деятельности.
Ее присуждают ежегодно накануне Дня основания Севастополя.
В области культуры премии удостоен Валерий Лаврухин, преподаватель детской музыкальной школы №2».
В области медицины — Игорь Арбузов, врач-уролог городской больницы №9.
В области физкультуры и спорта — боксер Максим Зеленов, спортсмен школы олимпийского резерва №7.
В области общественной деятельности — Ольга Коваленко, руководитель подразделения «Маскировочные сети из Севастополя с Любовью».
В области журналистики — Екатерина Виноградова, руководитель пресс-службы Центрального благочиния Симферопольской и Крымской епархии.
В области образования — Галина Сагань, педагог дополнительного образования Дворца детского и юношеского творчества.
В области туризма — коллектив комплекса «Новый Херсонес»: Ольга Некрашевич, Андрей Реуцкий, Дарья Хавченко, Александр Цукуров.
Управлению финансово-бухгалтерского учета департамента административно-хозяйственного обеспечения исполнительных органов города Севастополя поручено осуществить выплату премии указанным лицам в размере 250 000,00 руб.