Конвой Гуманитарной миссии Севастополя атаковал беспилотник

Конвой отправился из Севастополя на Запорожское направление 13 апреля. Волонтеры везли пасхальные подарки, медикаменты и продукты в прифронтовые села.

О происшествии члены миссии сообщили 23 апреля: «Наша поездка состоялась, но не совсем пошла по плану. При движении в очередной прифронтовой населенный пункт, где нас ждали старики, выживающие посреди войны, которым мы везли пасхальную радость, куличи, медикаменты и продукты, нашу машину атаковал вражеский беспилотник. Из четверых членов команды ранения получили двое: Екатерина и Виталий».

Экстренную первую помощь раненым волонтерам на месте оказал водитель автомобиля. Пригодились знания тактической медицины и опыт поведения в таких ситуациях. Раненых доставили в полевой медицинский госпиталь, где они получили квалифицированную медицинскую помощь.

Сейчас волонтер Виталий находится на лечении в госпитале в Севастополе. Руководитель гуманитарной миссии Екатерина Виноградова уже выписана, но ей требуется реабилитация.

Повреждение получил и автомобиль, который принял на себя основной удар, его предстоит восстанавливать, и на это нужны средства. Также некоторые средства защиты придется заменить из-за повреждений.

«Мы не пропали... мы теперь из стали», — поделилась в соцсети Е.Виноградова.

Волонтеры не падают духом, благодарят всех за молитвы и готовятся дальше помогать фронту.