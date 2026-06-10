Проект «Россия — Моя история» предлагает создать временный вариант Панорамы

Ранее в правительстве Севастополя подтвердили, что полотно практически полностью уничтожено атакой БПЛА ВСУ в ночь на среду, 10 июня.

«Мы на связи с коллегами, с директором Музея обороны Севастополя и, конечно, выражаем им соболезнования по поводу произошедшего. Если такой запрос будет, то мы, конечно, готовы прийти на помощь в том объеме, в котором это необходимо. Понимая, что промежуточный период [до восстановления полотна] важен, мы готовы помогать Музею обороны Севастополя [мультимедийными инструментами]», — сказал И.Есин.

Собеседник агентства подчеркнул, что в итоге такое ценное для истории и культуры России произведение обязательно должно быть воссоздано не мультимедиасредствами, а вживую.

«В России есть художники, в том числе и молодые, которые способны это сделать», — уверен он.

Здание панорамы в ночь на среду целенаправленно атаковал беспилотник и оно загорелось, пожару присвоен высокий 4-й ранг, пострадавших и погибших нет. По данным директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, панорама практически полностью уничтожена.

Виртуальная панорама уже есть

В 2023 году ООО «ВИ ЭКС» из Петрозаводска выиграло грант Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта «Виртуальный музей: оборона Севастополя». Экскурсии по интерактивному музею должны били стать альтернативой посещению реального музея на период его реставрации, которая началась в этом же году.

В ходе работы компьютерщики и дизайнеры компании сформировали цифровой двойник панорамы: 3D-модель предметного плана и живописного полотна. Для усиления эффекта погружения во время виртуальной экскурсии подобрали для аудиосопровождения звуки стреляющих пушек, взрывающихся снарядов, стонов раненых.

В интерактивный виртуальный музей (vk.cc/ctWwxQ) можно зайти как со смартфона, так и со стационарного компьютера или ноутбука. Разработчики подчеркивают, что посещение бесплатно, пока.