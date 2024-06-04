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Создали виртуальную Панораму

Хрулёва Инга

Экскурсии по интерактивному Музею обороны Севастополя станут альтернативой посещению реального музея на период его реставрации, уверены авторы проекта.

ООО «ВИ ЭКС» из Петрозаводска в прошлом году выиграло грант Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта «Виртуальный музей: оборона Севастополя». и с августа совместно с представителями настоящего музея приступила к его реализации.

В ходе работы компьютерщики и дизайнеры компании «ВИ ЭКС» сформировали цифровой двойник панорамы: 3D модель предметного плана и живописного полотна. Для усиления эффекта погружения во время виртуальной экскурсии подобрали для аудиосопровождения звуки стреляющих пушек, взрывающихся снарядов, стонов раненых.

Кроме того в приложение были добавлены интерактивные элементы для вызова аудиогида. По периметру оцифрованного полотна панорамы и предметного плана размещены метки, при нажатии на которые появляется увеличенное изображение объекта и озвученный текст. Таким образом можно прослушать полноценную экскурсию в формате аудиогида. Всего на объекте нанесено более полусотни меток.

Режим автоэкскурсии позволяет автоматически перемещаться по полотну панорамы под слова аудиогида. В виртуальную экскурсию включены исторические справки об авторе живописного полотна, основные события и батальные сцены, которые легли в его основу.

В интерактивный виртуальный музей можно зайти как со смартфона, так и со стационарного компьютера или ноутбука. Разработчики подчеркивают, что посещение бесплатно, пока.

Благодаря созданному интерактивному онлайн музею, школьники из Карелии, Приморского, Пермского, Красноярского краев, Мурманской и Смоленской областей, республики Башкортостан и других регионов уже смогли познакомиться с историей героизма и мужества защитников Севастополя, сообщили карельские разработчики.

В настоящее время вместе с реконструкцией Исторического бульвара в Севастополе ведутся работы по реконструкцию здания Панорамы. После чего начнется реставрация ее художественного полотна и предметного плана.