На гранты поддержат участников СВО, инвалидов, волонтеров и институт семьи

В этом году победителями регионального конкурса проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций Севастополя стали 24 проекта.

Гранты получили инициативы, посвященные патриотическому воспитанию молодежи, развитию добровольчества и благотворительности, а также молодых талантов, поддержке семьи и участников специальной военной операции.

Среди выигравших конкурс — обучающий военно-спортивный курс «Рубеж. Путь воина» от Ассоциации ветеранов СВО. Это курс для подростков-спортсменов в возрасте 14–17 лет, который возрождает всесоюзной игры «Зарница».

Еще один победитель — «VR полет: точка старта» от АНО «Ника» разработан на основе программы «Севастополь — город героев», его цель — профориентация молодежи и привлечение внимания к специальностям в сфере беспилотных авиасистем с использованием VR-технологий.

Поддержку получил проект «Молодежный центр «Точка притяжения» при Свято-Владимирском соборе от АНО «Десница» по созданию современного многопрофильного центра для молодежи 14–35 лет.

Молодежная лига КВН от организации «Остров Крым» на грант проведет 120 образовательных мастер-классов и тренингов по актерскому мастерству, авторству, режиссуре, хореографии.

«Арт-нити «Абилимпикса» от инклюзивного центра «Особая молодежь» позволит подросткам и молодым людям с инвалидностью и ОВЗ участвовать в мастер-классах, посещать регулярные занятия по направлению «вышивка нитями по картону».

Кроме того, победил проект «Герои повседневности: искусство первой помощи» от севастопольского отделения «Красного креста» ориентирован на студентов вузов и колледжей; в ходе проекта будет проведен чемпионат Севастополя по оказанию первой помощи.

В Севастополе за 10 лет число некоммерческих организаций выросло вдвое — с 600 в 2016 году до 1229 в 2026-м.