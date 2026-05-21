Особая севастопольская молодежь поет, танцует и вышивает по картону

Севастопольский инклюзивный центр «Особая молодежь» много лет занимается социализацией и помощью молодым людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В этом году общественная организация получила региональный грант в 700 тысяч рублей на реализацию проекта «Арт-нити Абилимпикса».

— Каждый год в городе проводится конкурс среди заявок некоммерческого сектора и инклюзивный центр «Особая молодежь» в третий раз получает грантовую поддержку правительства на проведение важных мероприятий для детей и молодежи с определенными ограничениями по здоровью, — презентовал общественную организацию заместитель директора департамента внутренней политики Юрий Иванченко.

По его словам, инклюзивный центр начинал свою работу с особыми дети, но дети выросли и сегодня они — особая молодежь. В прошлом организация получала гранты на проекты, посвященные вокальному мастерству, танцевальным навыкам, безопасности на море и дорогах. В этом — победил проект по рукоделию.

Вышивание по картону вырабатывает у людей с ОВЗ трудолюбие, умение концентрироваться на чем-то конкретном, развивает мелкую моторику рук, мышление, тренирует память.

— Мы сегодня собрали наших ребят, волонтеров и родителей на подготовительные занятия по проекту «Арт-нити Абилимпикса». В рамках которого мы обучаем ребят вышивке нитями и лентами по картону. Это старая забытая техника. Многие знают, как вышивать на ткани, а мы по инициативе и благодаря волонтеру Тамаре Муравской попробовали с нашими ребятами вышивку на картоне, — говорит председатель инклюзивного центра «Особая молодежь» Алиса Шахова.

По ее словам, эта вышивка интересна тем, что доступна даже для ребят, кто плохо держит предметы. Они одной рукой могут самостоятельно удерживать картон, а другой шить. На картон наносится цветной рисунок, чтобы ребята понимали каким цветом вышивать. По рисунку проделываются дырочки для стежков. После того как вышивка завершена, а композиция требует прорисовки, автор, полагаясь на собственную фантазию, может добавить краски. Если у подопечных что-то не получается, им оказывают помощь волонтеры и наставники.

— Здесь мы вышиваем открытки и картинки нитками по картону. Мне нравится вышивать корабли, море и траву. Самая моя любимая открытка с изображением Памятника затопленным кораблям и птицей на нем. Мне было сложно, потому что памятник оказался большой, — делится впечатлениями от творчества Антон Муравский.

— Я вышивала картину с красивыми цветочками. Маме моей понравилось. Картина теперь висит дома на стене. Вышивать мне легко и очень нравится. А еще я вязала носочки бойцам. Я все делаю сама, — хвалится Татьяна Радчинская.

Эту технику высоко оценили преподаватели Севастопольского профессионального художественного колледжа и предложили внести вышивку в список компетенций на всероссийский конкурс профессионального мастерства для людей с ОВЗ «Абилимпикс».

— Мы надеемся что те ребята, которые победят в региональном конкурсе «Абилимпикс» по этому виду творчества, поедут в Москву и будут представлять город на всероссийском конкурсе, — уточняет А.Шахова.

Вышитые открытки и картины воспитанники центра покажут на выставках. А после экспонирования передадут свои произведения в интернат детям-сиротам, одиноким пожилым людям на новых территориях и бойцам СВО.

Справка

Абилимпикс (англ. Abilympics) — международное некоммерческое движение, название которого образовано от сокращения фразы «Олимпиада возможностей» (Olympics of Abilities).

Движение зародилось в Японии в 1971 году по инициативе Японской организации по вопросам занятости пожилых людей, инвалидов и ищущих работу (JEED). Первый национальный конкурс профессионального мастерства среди людей с ОВЗ провели в 1972 году. Сейчас в движении участвуют более 50 стран мира.

Россия присоединилась к движению в 2015 году. Основная цель российских чемпионатов «Абилимпикс» — обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ОВЗ к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.