Из перечня городских пляжей исключили «Вязовую рощу» и «Изумруд»

В результате актуализации из перечня городских пляжей 2026 года исключили «Вязовую рощу» в Орловке и пляж пансионата «Изумруд» в Ласпи. Соответствующее постановление принято 26 мая на заседании правительства Севастополя.

Как прозвучало на заседании, в первом случае причина — в отсутствии результатов конкурса на лучшее эскизное предложение по благоустройству, проводимого в течение 2025 и 2026 года.

— Конкурсы признаны несостоявшимися из-за отсутствия лиц, желающих в них участвовать, а также отсутствия заявок на участие в конкурсе. Договор на благоустройство пляжа «Вязовая роща» не заключен, — сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства Александра Игнатьева.

По ее словам, исключение из общего перечня пляжа пансионата «Изумруд» связано с тем, что этот пляж не соответствует требованиям городского пляжа.

— Отбор оператора пляжа на конкурсной основе невозможен, прилегающие территории являются охраняемыми, доступ на пляж ограничен, — продолжила А.Игнатьева.

— «Пансионаты Севастополя» управляют пляжем сами в рамках своей деятельности, — уточнил губернатор Михаил Развожаев.

Принятым постановлением также уточняются площади, длины береговой линии и зоны купания по пляжам «Серебряный», «Учкуевка», «Солнечный», «Парк Победы» и «Андреевка».

Как пояснила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова, по пляжу «Золотой» участок, прилегающий к акватории, является лесным, теперь он находится в аренде. Проект освоения лесов разработан, проходит госэкспертизу.

— То есть, он будет в рамках лесопользования, — уточнил глава города.

Ранее сообщалось, что в списке пляжей сезона 2026 года включены 24 пляжа.

Напомним, что еще в 2018 году (согласно постановлению правительства Севастополя №605-ПП от 17.09.2018) в городе было 37 пляжей. 25 из них были организованы на основании договора о благоустройстве, а 12 — на основании иных правоустанавливающих документов.

Первый список включал пляжи «Андреевка», «Орловка-1», «Нахимовец», «Любимовка-1», «Любимовка-2», «Учкуевка», «Ушакова балка», «Хрустальный», «Солнечный», «Песочный», в парке Победы, «Омега», «Солдатский-1», «Солдатский-2», «Яшмовый», «Васили», «Городской», «Серебряный», «Золотой», «Дельфин», «Альбатрос», «Мраморный», «Наш Парус», «Звездный берег», «Вязовая роща».

Во второй перечень входили: БО «Батилиман», БО «Изумруд», ДОЛ «Алькадар», ДОЛ «Радость», ФГБУ «База отдыха «Севастополь», ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи», «Аквамарин», СОЛ «Горизонт», «Таврида», ДОЛ «Чайка», «Песочная бухта», «База отдыха подводников КЧФ».