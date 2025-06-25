«Вязовая роща» всё ещё ждет своего оператора

Администрация Качинского МО в третий раз объявила конкурс на благоустройство пляжа «Вязовая роща». Первые две попытки расторговать объект результата не принесли: желающих не нашлось.

Согласно конкурсной документации, от будущего оператора требуется представить эскизное предложение по благоустройству 137 метров берега в утвержденном правительством Севастополя архитектурном стиле. Пляжная зона рассчитана на отдых 360 человек. Договор планируется заключить на 10 лет. Очередные торги продлятся до 25 июля.

В Качинском МО «Севастопольской газете» сообщили, что их огорчает отсутствие желающих заняться обустройством пляжной территории. У муниципального округа денег на обслуживание пляжа нет. Как вариант — жители СНТ «Мираж», который находится по соседству, готовы на добровольной основе убирать пляжную территорию. Но в администрации надеются, что третья попытка все-таки увенчается успехом, и хоть к середине сезона пляж обретет оператора.