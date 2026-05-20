Новый фильм про человека-амфибию снимут в Крыму

«В Крыму снимут новую киноадаптацию романа Александра Беляева «Человек-амфибия». Производством фильма займутся контент-студия «Юг. Кино» (проект «Таврида. Арт») и кинокомпания BBG, известная по картинам о событиях специальной военной операции, — «20/22», «Центурия», «Малыш» и других», — говорится в сообщении.

Основатель кинокомпании BBG и продюсер Андрей Кретов сообщил, что создатели проекта уже приступили к написанию сценария будущего фильма.

«Мы рады, что наша идея получила отклик. Очень символично, что съемки будут проходить здесь — на побережье Черного моря, где более 60 лет назад снимали первый фильм про Ихтиандра. Мы не планируем снимать ремейк легендарной картины режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского, это будет новая, современная киноадаптация романа Александра Беляева», — отметил А.Кретов.

Советский художественный фильм «Человек-амфибия» вышел на экраны в 1961 году. Его производством занималась студия «Ленфильм», а большая часть съtмок прошла в Крыму — у побережья Ялты, Севастополя, а также в районе горы Карадаг. Главные роли в картине сыграли известные советские актtры — Владимир Коренев, Анастасия Вертинская и Михаил Казаков. Фильм стал лидером советского кинопроката 1962 года.