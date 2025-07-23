Изучаем Севастополь по местам съемок знаменитых кинолент

Не считая сериалов, за советский период и до наших дней в городе-герое снято более 300 художественных фильмов.

История Севастополя — бесценный материал для разнообразных сюжетов. Город, к счастью, мало изменился с послевоенного времени. Кроме этого, в окрестностях много не только красивых видов, но и старых карьеров, заброшенных военных объектов. Поэтому киношники охотно используют наш город как площадку для съемок художественных, исторических и документальных фильмов. Даже самый первый российский полнометражный фильм Александра Ханжонкова «Оборона Севастополя» был снят здесь в 1911 году.

Севастопольский туристско-информационный центр — это подразделение управления туризма — для самостоятельного знакомства с городом разработал познавательный маршрут «Внутри кинематографа». Прогулка по предложенным точкам позволит увидеть город глазами известных режиссеров и прикоснуться к истории отечественного кинематографа.

— Наш город очень фотогеничный. Его давно полюбили режиссеры и операторы. Всего в нашем городе снято порядка 300 фильмов, и их количество продолжает расти. Чтобы всем желающим было интересней изучать и знакомиться с нашим городом, был создан маршрут по местам съемок наиболее знаменитых и популярных фильмов, — рассказала менеджер Центра развития туризма Надежда Жадаева.

В буклете и разделе сайта, который разработали в туристско-информационном центре, представлена сборная информация о кинематографическом Севастополе: указаны фильмы, которые были сняты в городе, а также представлена карта с отметками, где снимался конкретный фильм.

Улицы, городской холм, живописные окрестности

Среди самых известных фильмов, которые снимали в Севастополе, Н.Жадаева назвала любимый многими фильм «Офицеры» 1971 года. Режиссер — Владимир Роговой. Фильм охватывает годы Гражданской и Великой Отечественной войн. На их фоне развиваются истории главных героев — семьи Алексея Трофимова (его играет Георгий Юматов) и его друга Ивана Вараввы (Василий Лановой).

Эпизод фильма снимали на ул.Айвазовского. Именно там сын главного героя, приглашает солнечным зайчиком свою одноклассницу на прогулку.

В Инкермане снимали, как Иван спрыгивает с поезда за цветами для родившей жены друга. На этой же железнодорожной станции запечатлены сцена расставания перед отправкой на фронт и награждение «красными шароварами».

В 1966 году в Севастополе снимали фильм-сказку «Волшебная лампа Аладдина». Для этого в бухте Омега построили мини-Багдад. Кинематографисты не случайно выбрали именно это место — ведь работать на песчаном берегу моря всегда намного приятней, чем в пустыне.

Съемки еще одного популярного фильма-сказки режиссера Леонида Нечаева «Приключения Буратино» (1975), проходили в Севастополе. Поле чудес в Стране дураков — это руины древнего Херсонеса. Пробирался в нее Буратино мимо знаменитого Туманного колокола.

Наиболее зрелищные подводные и надводные кадры самого успешного советского фантастического фильма «Человек-амфибия» (1961) отсняли в Ласпинской бухте. Никто из советских режиссеров ранее не включал подводные съемки в картины в таком масштабе. Сравнительно скудное флорой и фауной Черное море тогда «украсили» искусственной разноцветной растительностью и привезенным балаклавскими рыбаками живым уловом.

В 1970 году режиссеры Владимир Наумов и Александр Алов снимали в Севастополе фильм «Бег». Время действия — 20-й год прошлого века. Гражданская война близится к завершению: Красная Армия наступает, начинается исход белых. Фильм снимали на местах, где разворачивались реальные события, почти без декораций. Часть сцен отснята в центре Севастополя, откуда покидали Родину последние части Белой армии и флот.

В добром детском фильме Инны Туманян «Когда я стану великаном», 1978 год, главную роль исполнил 15-летний Михаил Ефремов. Декорациями для истории школьной любви подростка стали Приморский бульвар, летняя эстрада «Ракушка», улочки центрального городского холма.

Севастопольские улицы и городские окрестности стали натурой для съемок фильма Павла Чухрая «Водитель для Веры» (2004). События происходят в 1960-х. Режиссеру удалось сделать виды современного Севастополя похожими на кадры документальной хроники советских лет: замаскировать рекламу и вывески, подобрать соответствующую одежду для актеров и массовки, найти и задействовать в съемках ретроавтомобили и старые троллейбусы.

Биографическая лента о судьбе адмирала Колчака режиссера Андрея Кравчука «Адмирал» снималась в 2008 году. В 1916 году А.Колчак командовал Черноморским флотом. В кадре не раз появляются виды Севастополя: памятник Затопленным кораблям, Севастопольская бухта, Константиновская батарея, Павловский мыс.

В списке фильмов, снятых в Севастополе, такие ленты, как «Броненосец Потемкин» (1925), «Адмирал Нахимов» (1946), «Увольнение на берег» (1961), «Ключи от неба» (1964), «Сказка о царе Салтане» (1968), «А вы любили когда-нибудь?» (1975), «Аллегро с огнем» (1980), «Женатый холостяк» (1982), «Игра на миллионы» (1991), «72 метра» (2004), «Девятая рота» (2005), «Танкер Танго» (2007), «Обитаемый остров» (2008), «Сафо» (2008), «Битва за Севастополь» (2015) и многие другие.

Нужна работа над ошибками

Материал написан на основе мини-гида «Внутри кинематографа (по местам, где снимали фильмы)» государственной информационной туристической платформы города Севастополя sevastravel.ru. Но текст, рассказывающий туристам о кино и о городе, имеет множество досадных неточностей.

Так, в «Офицерах», по версии портала, «был снят эпизод прыжка ВАРВАРЫ с поезда за цветами для жены друга Алексея». Но героя фильма звали Иван Варавва.

В тексте о «Водителе для Веры» говорится, что «дача генерала — в прошлом особняк советской балерины Ольги Лепешинской, он находится в поселке Морозовка». Как и почему турпортал связал дачу балерины и дачу командующего Черноморским флотом (1931-1937) Ивана Кожанова в Алсу, не понятно. Интернет выдает, что О.Лепешинская предпочитала отдыхать в Одинцово под Москвой: фото заснеженного домика ее дачи совсем не напоминает Крым.

Также на сайте можно узнать, что в «Приключениях Буратино» «за основу сюжета была взята итальянская сказка Карло Коллоди, чем и объясняются иностранные имена героев (Карло, Джузеппе, Буратино)». Очень обидно за писателя Алексея Толстого — автора «Буратино», о котором сайт не упомянул. Он-то и написал о приключениях деревянного мальчика, который искал и нашел золотой ключик. А сказка К.Коллоди (ее взял за основу знаменитый русский писатель) называется «Пиноккио».

Про дачу балерины

«Севастопольская газета» нашла в интернете источник невероятной информации на сайте Культурология.РФ: «Съемки [фильма «Водитель для Веры»] проходили в Севастополе и его окрестностях. Подходящее жилище для генерала искали на протяжении нескольких месяцев. Чухрай объездил весь Крым, пересмотрел огромное количество пансионатов, баз отдыха и частных дач. Поиски длились до тех пор, пока кто-то ему не посоветовал заглянуть в пустующий детский санаторий, который размещался в особняке 19 века. Ранее он принадлежал балерине Ольге Лепешинской, а во времена ВОВ там базировался штаб Балаклавского партизанского отряда.

Как на самом деле. В 30-х годах архитектор Александр Венсан спроектировал дачу Командующего Черноморским флотом (1931-1937) Ивана Кожанова в Алсу под Севастополем. Здание сохранилось до нашего времени. Этот же архитектор еще в царской России спроектировал и был Главным строителем Морского Кадетского корпуса в Севастополе (Голландия).

Дача балерины Ольги Лепешинской в Одинцово. Это было большое красивое здание, окружённое глухим деревянным забором. На фотографии краеведа Владимира Белко дача запечатлена в последние годы перед сломом. Здание было снесено в 2013 году. В последние 1,5-2 года жизни дачи в ней располагался штаб ЛДПР. Великолепный образец дачной архитектуры, связанный с именем легенды Советского балета, оказался лишним строением в центре города. Сегодня на этом месте находится бизнес-центр.