Приглашают провести «Ночь музеев» на Малаховом кургане 

Музей обороны Севастополя в последние годы проводит Всероссийскую акцию «Ночь музеев» на Мемориальном комплексе «Малахов Курган».

В этом году акция пройдет 16 мая. С 15:00 до 21:00 в историческом месте развернется более трех десятков интерактивных и выставочных площадок, посвященных периодам Первой мировой, Крымской, Великой Отечественной войн и СВО, — сообщила пресс-служба музея.

Вниманию посетителей будут представлены реконструкция полевого лагеря Российской императорской армии 1914 год, интерактивные площадки, посвященные Крымской войне: свечная мастерская, школа барабанщиков и каллиграфии, солдатская кухня русской армии в 19 века, пулилейная мастерская, выставка оружия периода Крымской войны 1853-1856 годов; лагерь Великой Отечественной войны: позиции советской противотанковой артиллерии, выставка «Оружие Побед», мастер-класс по разборке-сборке оружия, полевая связь, морская пехота РКК ЧФ.

Площадки, посвященные специальной военной операции: выставка «СВО: вооружение армии России и трофеи», плетение маскировочных сетей, акция «Письмо солдату».

Каждые полчаса проводят бесплатные экскурсы. «Орудия и автомобиль — свидетели битвы», посвящен военной технике и событиям героической обороны и освобождения Севастополя. «История одного экспоната» — рассказ об уникальных предметах из фондов Музея обороны — иконе Святого Николая и модели корабля «Великий князь Константин».

Для посетителей подготовлена обширная концертная программа:

15:00–16:00 — выступление Севастопольского городского национально-культурного центра;

16:00–17:00 — Театр юного зрителя покажет спектакль «Секунда сомнения»;

17:00–18:00 — концерт песен военных лет от Культурного комплекса «Корабел»;

18:00–19:30 — военно-музыкальная церемония «Вечерняя зо́ря». Программа коллектива исторического танца «Южный свет». Концертная программа военного оркестра Севастопольского полка ВНГ РФ;

19:00–20:00 — концерт эстрадно-духового оркестра.

Вход свободный. В связи с желтым уровнем опасности, на территорию мемориального комплекса запрещено проносить квадрокоптеры, термосы, термокружки и стеклянную тару.