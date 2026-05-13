«Вечернюю зорю» сыграют на Малаховом кургане

Музыкально-историческую церемонию «Вечерняя зоря» проведут 16 мая перед Оборонительной башней Малахова кургана. Мероприятие пройдет во второй раз и первый – в этом году. Теперь ее приурочат к Международному Дню музеев.

Этот общественно-патриотический и военно-музыкальный проект Российского военно-исторического общества (РВИО) г. Севастополя «Музыка Победы» поддержан Музеем обороны Севастополя и реализуется благодаря Президентскому фонда культурных инициатив. Организаторы уверены, что происходящее будет способствовать возрождению военно-музыкальных традиций армии и флота 19 века.

Главное действующее лицо проекта – военный оркестр Севастопольского полка Росгвардии. Бойцы полка впервые выступят на церемонии завершения дня в русской армии в униформе внутренней стражи 1854-1855 годов.

Мероприятия проекта в 2026 году также запланированы в мае-июле и в сентября на площадках Малахова кургана, парка живой истории «Федюхины высоты», на Михайловской батарее, в парке «Золотая балка» и в экопарка «Лукоморье».

В программе:

с 16.00 будет работать площадка «Лагерь русской армии»;

церемония «Вечерняя зоря» начнется в 17.45;

далее запланировано выступление Севастопольского коллектива исторического танца «Южный свет»;

в 19.00 начнется концерт военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии.