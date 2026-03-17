На улице Истомина попробуют реновировать жилье

Щербакова Евгения

Вместо ветхого аварийного жилья на улице Истомина хотят построить новые дома. Для реализации этого проекта 16 марта на заседании правительства Севастополя внесены изменения в план по развитию территории в районе этой улицы. Часть расселенных аварийных домов ранее были снесены по требованию городской прокуратуры.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева представила проект постановления, которым внесены изменения в правила землепользования и застройки Севастополя.

– В соответствие с вносимыми изменениями в документацию, в связи со сносом части аварийных домов на территории проектирования, предусматривается образование земельных участков для жилищного строительства, с учетом действующих нормативов градостроительного проектирования, ограничений и установленных правил землепользования и застройки, – представила проект постановления Ю.Шемонаева.

– Это у нас этот ветхий район аварийный? Попробуем посмотреть, как там сможет реновация поработать, – отреагировал губернатор Михаил Развожаев.

