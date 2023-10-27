Аварийные дома нужно снести

Шесть аварийных домов в Нахимовском районе, в которых долгое время никто не проживает, стали пристанищем антисоциальных элементов и рассадником правонарушений.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя проверила ход реализации госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Было установлено, что аварийные многоквартирные дома с адресами: 1-я Бастионная, 5, Тарутинская, 53, Багрия, 66, Будищева, 44, Истомина, 47, Розы Люксембург, 87, полностью расселены, но их снос не проводится. Доступ в здания не ограничен, что может привести к возникновению пожаров, травмированию граждан, в том числе несовершеннолетних, создается условия для совершения правонарушений.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на ГБУ «Городская служба жилищного фонда» обязанности по ограничению доступа к аварийным домам, а на департаменты городского хозяйства и капитального строительства — о проведении мероприятий по их сносу.

Иск находится на рассмотрении Нахимовского районного суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.