Определили задачи департмента административно-хозяйственного обеспечения исполнительных органов

Департамент административно-хозяйственного обеспечения исполнительных органов Севастополя – это переименованный департамент управления делами губернатора и правительства Севастополя. На заседании городского правительства 5 марта утвердили Положение о департаменте с новым названием, конкретизировав его задачи.

По словам директора департамента управления делами губернатора и правительства Севастополя Галины Поповой, основными задачами деятельности департамента является осуществление бухгалтерского, хозяйственного, материально-технического, транспортного обеспечения, реализация государственных политики в сфере архивного дела, осуществление государственного управления архивным делом, обеспечение охраны, пропускного и внутриобъектового режима в зданиях правительства Севастополя и исполнительных органов города, обеспечение защиты государственной тайны, территориальной обороны, мобилизационной подготовки, а также деятельности государственного заказчика и заказчиков города Севастополя по осуществление закупок, товаров и услуг.