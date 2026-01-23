В городском правительстве – перестановки и новые назначения

Изменения в структуре своего правительства озвучил 22 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, новые перестановки необходимы для совершенствования структуры исполнительных органов города.

Функции управления по реализации федеральной целевой программы развития Севастополя передаются управлению проектной деятельностью. Курировать работу объединенного органа будет первый замгубернатора Алексей Парикин.

Также образовывается управление международных и межрегиональных связей, которому передадут функции департамента экономического развития в сфере международных и межрегиональных связей. Данное направление будет курировать заместитель губернатора Мария Литовко.

На том же заседании глава города объявил о ряде кадровых решений. Директором департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя (ДИЗО) назначена Валерия Ульянкина. Она обладает необходимым опытом, поскольку ранее возглавляла ФГКУ «Крымское Территориальное Управление Имущественных Отношений» Минобороны России.

Экс-руководитель ДИЗО Галина Попова займет должность директора департамента управления делами правительства Севастополя, которое будет переименовано в департамент административно-хозяйственного обеспечения. Бывший руководитель этого департамента — Юрий Клепче назначен директором АО «Севастопольстройпроект».

— Впереди у нас большая задача связанная с приведением в порядок Исторического бульвара. Это очень ответственная задача, очень важная. Поэтому здесь я рассчитываю на ваш профессионализм и умение организовать работу, — прокомментировал это назначение глава города.

Кроме того, М.Развожаев сообщил, что деятельность департамента по имущественным и земельным отношениям передается под курирование и.о.заместителя губернатора Дениса Профатилова. Курировать департамент сельского хозяйства и потребительского рынка, а также управления ветеринарии будет и.о.заместителя губернатора Николай Приставка. Ранее он курировал ДИЗО.

Еще одно решение связано с назначением в команду нового человека. Виктор Злобич был замам губернаторов Вологодской и Самарской области, а теперь возглавит работу департамента цифрового развития Севастополя.

— Человек работал в другом регионе, курировал гораздо более обширный блок работы. Тем не менее, понимая задачи сквозной цифровизации всех сфер развития и всех направлений, ему есть, чем позаниматься в Севастополе. Он согласился перейти в нашу команду, — продолжил градоначальник.

И.о.заместителя губернатора Максим Ковалев теперь будет курировать деятельность департамента цифрового развития в дополнение к ранее переданным ему полномочиям по контролю ЖКХ.

Еще одно важное решение — кураторство департаментом внутренней политики передано Игорю Михееву, который уже курирует сферу образования, культуры и спорта.

Упраздняется управление по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений. Его функции передаются департаменту природных ресурсов и экологии города Севастополя.

— С учетом принятых решений, давайте быстро перестроим работу. Понятно, что три месяца понадобится на определенные реорганизацию. Эти вопросы прошу держать на контроле! Чтобы не было никаких сбоев, чтобы все, кто уходит, получили все положенное. Перемены никак не должны отразиться на работе, — подытожил М.Развожаев.