Задержан бывший директор департамента по делам губернатора и правительства Севастополя

Пресс-служба правительства города не комментирует задержание экс-чиновника, напоминая о презумпции невиновности.

«В соответствии с Презумпцией невиновности — принципом, по которому любой человек невиновен, пока его причастность к преступлению не докажут, пресс-служба правительства оставляет за собой право не комментировать информационные запросы, которые поступают сейчас в связи с распространением информации о задержании бывшего директора департамента Клепче Ю.А. Никто не вправе обвинять человека в преступлении, пока не вынесен вердикт суда», — сообщила пресс-служба.

Месяц назад Ю.Клепче ушел с занимаемой должности и был назначен директором АО «Севастопольстройпроект». Но формально назначение не состоялось: юридические процедуры не завершены.

Далее в сообщении пресс-службы идет разъяснение, что бывшего чиновника задержали по делу о закупке бронежилетов: «Касательно информации о закупке амуниции, то она была проведена еще в 2022 году в соответствии с нормами Закона о контрактной системе. Были соблюдены все необходимые процессуальные процедуры. Часть из них была передана ГУПу отряд Севастополь и используется в работе по настоящее время».

Как сообщил новостной канал ForPost со ссылкой на собственные источники в силовых структурах, Ю.Клепче был задержан 16 февраля. Нахимовский районный суд Севастополя отправил его под домашний арест.

Три уголовных дела

Бывший глава департамента по делам губернатора Севастополя Ю.Клепче стал фигурантом трех уголовных дел: о растрате, превышении должностных полномочий и халатности, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

«Три уголовных дела. Первое – о растрате 18 бронежилетов, предназначенных для СВО. Второе — о превышении должностных полномочий при заключении ряда контрактов (подозревается, что он привлек к ним своего знакомого, контракты были заключены по завышенной стоимости, сейчас проводятся экспертизы). Третье — о халатности при заключении контракта на аренду здания для нужд департамента здравоохранения», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Севастополе была осуждена бывший заместитель директора департамента управления делами губернатора и правительства города Севастополя. Она признана виновной в том, что способствовала заключению государственных контрактов на аренду здания для регионального департамента здравоохранения в интересах ее близких родственников и с нарушением конкурентных процедур. При этом здание не соответствовало требованиям к таким помещениям и взято в аренду по значительно завышенной цене. В результате бюджету города причинен ущерб в размере более пяти млн рублей.