Здание для департамента здравоохранения арендовали по завышенной цене

Вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю директора Департамента управления делами губернатора и правительства Севастополя, которая признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Установлено, что, действуя в интересах близких родственников и нарушая конкурентные процедуры, бывший замдиректора департамента управления делами губернатора и правительства Севастополя способствовала заключению госконтрактов на аренду здания для департамента здравоохранения, не соответствующего предъявленным требованиям к таким помещениям и по значительно завышенной цене. В результате бюджету города причинен ущерб в размере более пяти млн рублей.

Кроме того, чиновница осуществила нецелевое расходование средств бюджета Севастополя, выделенных в рамках субсидии подведомственному учреждению для устранения нарушений по антитеррористической защищенности.

Подсудимая признала свою вину в полном объеме и частично возместила причиненный ущерб.

Ленинский районный суд Севастополя признал подсудимую виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил наказание в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей.

В рамках рассмотрения уголовного дела также удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба УФСБ России по Руспублике Крым и Севастополю.

Два судебных спора

Департамент здравоохранения с 2020 года размещается в арендованном здании на ул.Симферопольской, 2.

В настоящее время в Арбитражном суде Севастополя рассматриваются два дела. Первое — прокуратура города просит признать недействительными пять госконтрактов, заключенных между департаментом управления делами губернатора и правительства Севастополя и индивидуальным предпринимателем Александром Саламатиным на оказание услуг по аренде нежилого административного здания, и взыскать с арендодателя 56,4 млн рублей, полученных по этим договорам. Заседание суда назначено на 24 декабря.

Второй иск — от противоположной стороны. ИП А.Саламатин хочет, чтобы с департамента управления делами губернатора и правительства Севастополя взыскали в его пользу задолженность по договорам аренды с 2020 по 2025 годы в размере 3,85 млн рублей, а также проценты за пользование этими чужими денежными средствами. Очередное заседание суда назначено на 21 января 2026 года.