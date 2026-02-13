В столице Крыма собирают опасные отходы

В Симферополе установили более 40 экобоксов для сбора батареек, аккумуляторов и энергосберегающих ламп от населения.

Как сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма, после заполнения контейнеров отходы, которые относятся к I и II классам опасности, будут своевременно вывозиться специализированной организацией для дальнейшей утилизации. Также опубликован список, где эти боксы установлены.

В Севастополе использованные батарейки собирают и отправляют на переработку общественники из «Экопрайда». Работают они в тесной связке с «Севастопольскими мамами», в офис которых на ул.Ленина, 36 каждую третью субботу месяца с 10.00 до 12.00 можно нести эти опасные отходы.

Раньше севастопольские экоактивисты выигрывали гранты на сбор батареек, но последние несколько лет делают это уже на собственном энтузиазме.

С прошлого года батарейки по инициативе «Экопрайда» можно сдать в восьми из 15 отделений МФЦ Севастополя.