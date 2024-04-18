Батарейки будут собирать и без гранта

«Экопрайд» проводит эко-сборы с 2017 года. Сначала принимали только картон, пластик и крышки, а потом и батарейки. В мае прошлого года общественная организация выиграла городской грант и в течение года жители Севастополя собирали и сдавали элементы питания, которые затем вывозились на перерабатывающий завод в Ярославле.

«Когда я увидела, что по проекту мы планируем собрать пять тонн за год, я подумала: «Откуда мы возьмем столько?» Обычно мы собираем в год около 2,5 тонн батареек. Но на то и выделяются средства, чтобы проект получил второе дыхание, показал рост. И мы взялись. В результате нам удалось даже перевыполнить план на 50 процентов», — рассказала руководитель СРОО «Экопрайда» Галина Болтогаева.

Когда подвели итоги проекта, оказалось, что общий вес собранных батареек составил почти 7,5 тонн. Это в три раза больше обычного годового показателя. По словам волонтеров, во многом помогла правильная мотивация. Активно приносили батарейки школьники, за это им давали грамоты- каждая из них добавляла шесть баллов по рейтингу лагеря «Артек». Всего было выдано более сотни грамот.

По словам Г.Болтогаевой, принципиально важно было отправлять батарейки на переработку, а не на утилизацию. Из батареек можно получать полезное сырье. Цинк, кадмий и марганец, сталь — невозобновляемые природные ресурсы, которые получают при переработке батареек.

Кроме «Экопрайда» в Севастополе никто не занимается сбором батареек и отправкой их на переработку или утилизацию. Но в общественной организации заверили, что дело продолжат.

«Да, этот проект заканчивается в конце апреля. Это значит, что больше не будет бесплатных контейнеров и грамот за этот проект, и нам снова придется самим платить грузчикам, потому что три-пять тонн батареек мы сами в машину не перекидаем. Но мы не перестанем собирать и отправлять батарейки на переработку, точно также как мы делали это все предыдущие девять лет до этого», — сообщили в организации.

Всего в Севастополе на сегодняшний день действует более 60 пунктов приема вторсырья. Продолжится и централизованный эко-сбор на улице Ленина, 18 в каждую последнюю субботу месяца.