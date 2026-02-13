Пляжа «Скалки» больше нет

На береговой линии в районе памятника Примирения работает экскаватор, который уже практически уничтожил пляж в Карантинной бухте.

Дикое место отдыха, известное в народе как «Скалки» и представлявшее собой нагромождение каменных валунов, теперь превращено в пологий берег.

Можно предположить, что начались работы по строительству «гидротехнического сооружения и пляжа на берегу Карантинной бухты». Это часть большого благоустройства, которое в результате должно сложиться в единую парково-прогулочную зону от Артиллерийской бухты через мыс Хрустальный до Карантинной. Проект для строительства выполняет московская фирма «Метрополис».

Подготовить документацию подрядчик по госконтракту должен до декабря 2026 года. Поэтому активность экскаватора уже в феврале может означать, что проектирование и строительство будут вестись параллельно. Так делают подпорные стены на ул.Адмирала Октябрьского.

Напомним, что работы на берегу Карантинной бухты предусмотрены госпрограммой «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя», в рамках которой создается туристско-рекреационный кластер «Перекресток культур». Кластер включает несколько объектов, с распределением финансирования по годам: в 2024 году — более 210 млн руб, в 2025-м — 18,6 млн руб., в 2026 м — более 475 млн руб., в 2027м — почти 909 млн руб.

Чтобы выяснить, кто и почему роет сейчас берег в Карантинной бухте, «Севастопольская газета» направила информационный запрос в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.