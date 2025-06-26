Соединят Приморский бульвар c Новым Херсонесом

Общая протяженность новой пешеходной зоны составит более пяти километров. Об этом в ходе доклада главе Российской Федерации Владимиру Путину рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, планируется создать единую пешеходную зону из старого центра города от Приморского бульвара через мыс Хрустальный и Карантинную бухту до территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». При этом, в районе Карантинной бухты Промсвязбанк построит гостиничный комплекс.

Частью нового культурного пространства в районе мыса Хрустальный станет благоустроенный парк площадью 15 гектаров.

По мнению М.Развожаева, такой проект позволит серьезно повысить туристический потенциал Севастополя и улучшить качество городской среды.