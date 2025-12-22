С января коммунальные тарифы поднимут на величину выросшего НДС

Тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора и электроснабжение в новом году поднимут дважды: 1 января и 1 октября. Первое повышение связано с увеличением НДС на десятую часть — с 20% до 22%. В указе так и говорится: тарифы на все виды коммунальных услуг остаются на уровне декабря 2025 года с учетом изменения ставки НДС. В целом рост не превысит 1,7%.

А вот с октября 2026 года рост коммунальных тарифов будет куда значительнее, но в пределах 13,8%.

Итак, за 1 куб.м питьевой воды жителям Севастополя с 1 января 2026 года нужно будет платить 59,63 рубля (67,85 руб. — 1 октября). Тариф на водоотведение — 38,75 руб./куб.м (44,10), отопление — 3415,31 руб./Гкал (3886,62), природный газ — 7,08 руб./куб.м (8,058).

Вывоз твердых коммунальных отходов: для многоквартирных домов — 136,04 руб./человека в месяц (с октября — 154,81), для частного сектора — 145,36 руб./человека в месяц (165,41). Нормы накопления пока не поменяли: 2,91 куб.м в год для одного жителя МКД и 3,11 куб./год для человека, живущего в частном доме.

Электроснабжение для городских жителей от ООО «Севэнергосбыт» обойдется:

— до 150 кВт*ч — 5,13 руб./кВт*ч (5,72 руб./кВт*ч с 1 октября);

— от 150 до 600 кВт*ч — 5,52 руб./кВт*ч (6,35 руб./кВт*ч с 1 октября);

— свыше 600 кВт*ч — 9,46 руб./кВт*ч (10,80 руб./кВт*ч с 1 октября).

О размерах повышения взносов на капремонт и содержания жилого помещения еще не известно.