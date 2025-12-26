Взнос на капремонт увеличили на 5 рублей

Плата за капитальный ремонт с 1 января 2026 года вырастет на 5 рублей и составит 24,36 рубля за квадратный метр. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Севастополя 25 декабря.

Речь идет о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города.

«Будет установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на финансирование работ, предусмотренных региональной программой, и направленной на улучшение технического состояния жилищного фонда, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, — доложила на заседании и.о.директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева.

На вопрос первого заместителя губернатора Алексей Парикина, который вел заседание, какой размер взноса на сегодня, Н.Гуляева ответила, что 19,36 рублей за квадратный метр жилой площади.

Рост составит 25,8%. В 2025 году тариф поднимали на 27%. Всего же с 2016 года, когда севастопольцы впервые стали уплачивать взносы на капремонт своих многоквартирных домов, тариф подняли в четыре раза.

Кстати, все еще действует 6-я статья закона №118-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории города Севастополя» от 18 февраля 2015 года, которой определено, что «решение об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт должно быть принято и опубликовано не позднее 1 октября года, предшествующего наступлению года, на который он устанавливается».

Откорректировали

Далее были приняты изменения в региональную программу капремонта многоквартирных домов. Откорректировали периоды оказания услуг, адреса и виды работ. Все на основании решений общих собраний собственников домов.

— Программа, которая была утверждена в конце прошлого года, исполнена полностью в этом году? — уточнил А.Парикин у Н.Гуляевой.

В ответ прозвучало, что «с учетом данных корректировок процент повысится».

— И что не выполнено?

— Не выполнено... Ну тут много...

Как выяснилось, много переносов сроков, потому что жители просто не пускают ремонтников в свои квартиры. Также есть проблемы с заменой лифтового оборудования.

А.Парикин посоветовал горхозу активнее работать с жителями по вопросам капремонта.

Квартплата

На этом заседании также принято постановление о предельных индексах изменения размера платы за содержание жилого помещения. Было отмечено, что расчет (очевидно, повышения) основан на анализе фактических расходов государственных управляющих организаций и динамике номинальной среднемесячной зарплаты.

Постановление пока не опубликовано. С какого числа оно вступает в действие, не ясно.

Напомним, что коммунальные тарифы в России в 2026 году повысят дважды: с 1 января и с 1 октября.