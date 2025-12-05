Построили и сдали газопровод в Байдарскую долину

Окончание строительства 19-километрового участка газопровода высокого давления из Терновки в Передовое открывает возможность провести газ 11 тысячам потребителям в Байдарской долине и южнобережной зоне Севастополя.

Акт приемки объекта подписали все члены приемочной комиссии в присутствии представителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), сообщили в ГУП «Севастопольгаз».

Первыми газ в долине получит Широкое. В селе уже развернут мобильный штаб, где жители могут подать документы на догазификацию.

Обещают, что в 2026 году долгожданное голубое топливо дойдет также в Передовое, Озерное, Орлиное и Тыловое.

Напомним, что проектную документацию объектов газификации Байдарской долины правительство Севастополя утвердило еще в декабре 2018 года. Работы должны были завершить до конца 2023 года.