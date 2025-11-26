Штаб догазификации открыли в Широком

Теперь жителям Широкого значительно проще подать документы для участия в программе догазификации. Специалисты Севастопольгаза в штабе-вагончике на улице Бархатовой принимают заявления, консультируют и помогают на месте, без необходимости ехать в городские центры обслуживания.

Документы для подачи заявки на догазификацию

— Заявление о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения, подается любым удобным способом: через сайт ГУП «Севастопольгаз» в разделе «Техприсоединение» — «Заявка на догазификацию»; через портал госуслуг, через Единый портал газификации connectgas.ru;

— паспорт;

— СНИЛС;

— копия документа, подтверждающего право собственности на участок и жилой дом (выписка из ЕГРН);

— ситуационный план расположения земельного участка;

— документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность), если подает представитель;

— протокол общего собрания СНТ, если дом находится в границах садоводства.