Штаб догазификации открыли в Широком
ГУП «Севастопольгаз» 26 ноября запустил работу территориального штаба по газификации в селе Широкое. Внутрипоселковые газовые сети полностью готовы к приему природного газа.
Теперь жителям Широкого значительно проще подать документы для участия в программе догазификации. Специалисты Севастопольгаза в штабе-вагончике на улице Бархатовой принимают заявления, консультируют и помогают на месте, без необходимости ехать в городские центры обслуживания.
Документы для подачи заявки на догазификацию
— Заявление о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения, подается любым удобным способом: через сайт ГУП «Севастопольгаз» в разделе «Техприсоединение» — «Заявка на догазификацию»; через портал госуслуг, через Единый портал газификации connectgas.ru;
— паспорт;
— СНИЛС;
— копия документа, подтверждающего право собственности на участок и жилой дом (выписка из ЕГРН);
— ситуационный план расположения земельного участка;
— документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность), если подает представитель;
— протокол общего собрания СНТ, если дом находится в границах садоводства.