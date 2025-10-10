За полгода освоили половину бюджета госпрограммы

Согласно отчета Контрольно-счетной платы Севастополя в 2025 году в городе должны ввести в эксплуатацию 23 объекта в рамках государственной программы «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя», из них четыре — переходящие: долгострой из 2019 года, два — из 2022 и еще один — из 2024 года.

На реализацию госпрограммы в бюджете на текущий год предусмотрено 6,6 млрд рублей. За полгода освоили 3,1 млрд рублей — это 47,6% от запланированного.

Девять объектов в плане 2025 года касаются сферы газификации. Так газопровод высокого давления на Северной стороне и среднего давления с переходом через Севастопольскую бухту на 1 июня был готов на 58%. Вторая очередь газификации сел Байдарской долины и ЮБК — на 89%. Газификация села Россошанка — 99%, Родникового — 60%, Передового — 35%. Переходящее с 2022 года строительство газопровода к жилым домам в поселке Любимовка на улице и переулке Речной — на 31%.

В плане на сдачу в этом году три реконструкции водоводов большого диаметра, один из них — от ул.Лазаревская до пл.Ушакова доводится до ума с 2022 года. Объект должны были сдать в апреле, но в отчете за полгода его готовность указана как 88%. Выполнить работу в срок помешали сложности с логистикой и низкая дисциплина подрядчика. Из-за этого сдачу и перенесли на конец 2025 года.

Реконструкция водовода от гидроузла №3 до Ялтинского кольца выполнена на 62%, а водовода ВУ-7-ВУ-20 — на 50%.

Переводы тепловой нагрузки с теплопунктов Севастопольской ТЭЦ в Нахимовском районе и реконструкции котельных в Гагаринском и Ленинском районах в среднем находились на 35% уровне исполнения. Всего в этом перечне девять объектов. Реконструкция центрального теплового пункта №39 с установкой блочно-модульной котельной по ул.Адмирала Фадеева, 25/1 длится с 2019 года. В июне работы были сделаны на 71%.

Модернизация теплового пункта №10 на ул.Хрусталева к началу июля 2025 года была выполнена только на 10%. Его должны были сдать еще в прошлом году. Контракт от 2022 года с ПАО «Севастопольгаз» расторгли весной, заключить новый планировали в августе.

Зато строительство клуба 1-е отделение Золотой балки выполнено на 100%. Это также объект 2024 года, но из-за недоделок сроки сдачи перенесли на февраль.

Госпрограмма

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она была переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида». Объем финансирования составляет 840 млрд рублей.