Газопровод через бухту и каток должны достроить в 2025 году

Объем финансирования для Севастополя по госпрограмме развития Крымского полуострова в 2025 году вырос на 20% — до 22 млрд рублей, в том числе планируется достроить крупный газопровод через главную бухту города и завершить возведение ледового дворца, сообщили ТАСС в правительстве региона.

«В 2025 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» предусмотрена реализация 63 мероприятий, из них окончание работ предусмотрено на 24 объектах капитального строительства. Наиболее масштабными и капиталоемкими являются два объекта: строительство газопровода высокого давления с переходом Севастопольской бухты и строительство крытого катка с искусственным льдом в районе пересечения [улицы] Генерала Мельника и Лабораторного шоссе», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что появление такого газопровода позволит повысить энергоэффективность использования топливных ресурсов и создаст условия для комплексного развития инфраструктуры региона. А ледовый спортивный комплекс должен стать базой для развития в регионе таких зимних видов спорта, как хоккей, фигурное катание, керлинг и некоторые адаптивные.

Еще одним социально значимым для города объектом, который планируется к вводу в этом году, станет детский сад на 260 мест на улице Вакуленчука — в крупном спальном районе. Всего в 2025 году на реализацию госпрограммы в части Севастополя предусмотрено почти 22,03 млрд рублей.

Строители газопровода в почете

За значительный вклад в социально-экономическое развитие Севастополя коллектив Открытого акционерного общества «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» награжден Почетной грамотой правительства Севастополя. Соответствующее постановление подписано губернатором города Михаилом Развожаевым 13 февраля 2025 года. Филиал этого предприятия ведет строительство газопровода через Севастопольскую бухту с 2023 года.

Госпрограмма

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году, позднее она была переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида». Объем финансирования госпрограммы составляет 840 млрд рублей.