Дали денег на модернизацию системы водоснабжения

Сумму подтвердил вице-премьер Марат Хуснуллин, который 6-7 сентября работал в Севастополе и Крыму.

О совещании с заместителем председателя Правительства России по вопросам социально-экономического развития города сообщил в социальных сетях губернатор Михаил Развожаев. Одним из основных вопросов повестки стало обеспечение Севастополя водой.

«Было принято решение о выделении дополнительных денег на водозабор: на модернизацию системы водоснабжения Севастополя с учетом растущего интереса, дополнительных туристов и развития жилищного строительства. Мы поддержали это решение и обсудили, как дальше его реализовывать», — объяснил М.Хуснуллин.

Кредит город в 834 млн рублей потратит на проектирование.

«При личной поддержке Марата Шакирзяновича мы берем средства казначейского инфраструктурного кредита на проектирование системы водоснабжения и будем реализовывать этот масштабный проект. Это позволит, с одной стороны, не испытывать дефицита воды в исторической части города, а с другой — заниматься перспективным развитием региона», — рассказал губернатор.

Также в ходе совещания стороны обсудили транспортную стратегию до 2030 года, в том числе создание «Гераклейской рокады», развитие железнодорожного сообщения с Балаклавой и Инкерманом, интеграцию транспорта в общегородскую систему, сообщила пресс-служба губернатора.

Вице-премьер отметил хорошую динамику развития города и освоение выделяемых средств.

Он также посетил строительство культурного кластера на мысе Хрустальном, где готовится к открытию Художественная галерея и строится оперный театр, который обещают ввести в эксплуатацию в следующем году.