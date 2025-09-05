Одобрили новые казначейские кредиты

На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию одобрено финансирование ряда проектов с использованием средств, привлекаемых через механизм казначейских инфраструктурных кредитов (КИК), сообщила пресс-служба кабмина России.

«Продолжаем рассматривать проекты, на которые будут выделены казначейские инфраструктурные кредиты. Распределили еще чуть более 46 млрд рублей для 138 объектов и мероприятий в составе 37 проектов в 14 регионах. Преимущественно это ЖКХ, в том числе строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения...», — отметил заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Отдельным пулом КИК рассматривались проекты в рамках конкурсного отбора. Общий лимит на конкурс — 196,6 млрд рублей на ближайшие шесть лет, из них проекты в рамках первого этапа — на 76,4 млрд рублей. Штабом рассмотрели 15 проектов, которые могут быть признаны победителями, из 13 регионов. Все они имеют прямое отношение к повышению качества жизни.

«Реализация одобренных инициатив позволит создать современную и комфортную среду, улучшить транспортную и коммунальную инфраструктуру, что в конечном итоге отразится на благополучии людей в регионах», — объяснил М.Хуснуллин.

Новые одобренные лимиты КИК получат Москва (30 млрд рублей), Севастополь (834,52 млн рублей), Республика Крым (1,64 млрд рублей), Забайкальский край (849,56 млн рублей), Рязанская область (927,77 млн рублей), Республика Ингушетия (233,15 млн рублей), Белгородская (1,58 млрд рублей), Брянская (2,38 млрд рублей), Орловская (501,53 млн рублей), Ульяновская (1,01 млрд рублей), Оренбургская (2,47 млрд рублей) области, а также ДНР (1,89 млрд рублей), ЛНР (1,31 млрд рублей) и Запорожская область (514,39 млн рублей).