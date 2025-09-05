Нацпроекты должны быть выполнены

Заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО Владимире Устинове 5 сентября было посвящено мерам по реализации нацпроектов.

В Южный федеральный округ на эти цели в этом году направлено 198 млрд рублей, 95 млрд — 48% уже освоено.

Осваивать без криминала и теневых схем!

Открывая встречу, В.Устинов обратил внимание, что в процессе работы над предыдущими национальными проектами совершалось значительное количество незаконных финансовых операций и преступлений. Так, в прошлом году было зарегистрировано 1150 таких преступлений, что на 21% больше, чем в 2023 году.

Он поручил руководителям правоохранительных и надзорных органов принять действенные меры по очищению указанной сферы от криминала, своевременному пресечению фактов хищений бюджетных средств, жесткому реагированию на попытки создания теневых схем и незаконного вывода капитала за рубеж.

Три ключевых проекта

Особое внимание было уделено трем ключевым проектам: «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Все лучшее детям». В этом году на них выделено 29,5 млрд рублей.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» направлен на обеспечение доступности и повышение качества первичной медико-санитарной помощи для населения. В текущем году в округе в рамках его реализации планируется построить свыше ста объектов здравоохранения, отремонтировать 80 зданий, приобрести почти шесть тысяч единиц медицинского оборудования и поставить 355 единиц автотранспорта. По итогам этого года на выполнение это проекта планируется направить порядка 16 млрд рублей.

Обеспеченность системы здравоохранения квалифицированными специалистами считается фундаментальным условием ее эффективного функционирования. Несмотря на предпринимаемые усилия, кадровый вопрос остается одним из наиболее острых. На увеличение обеспеченности системы здравоохранения медицинскими кадрами направлен федеральный проект «Медицинские кадры». В рамках его выполнения в регионах утверждены соответствующие кадровые программы. В текущем году более четырехсот медицинских работников будут обеспечены жильем. Прием в средние профессиональные учебные заведения планируется увеличить на семь тысяч студентов.

Полномочный представитель также отметил, что в настоящее время сохраняется и проблема нехватки мест и в общеобразовательных организациях. Так, во вторую смену в регионах округа обучается более 374 тысяч детей — 19% от общего числа школьников. Помимо этого, 1200 зданий образовательных организаций требуют капитального ремонта. Изменить ситуацию планируется в рамках проекта «Все лучшее детям». Главной его целью является создание современной образовательной среды за счет модернизации образовательной инфраструктуры и проведения мероприятий по поддержке талантов у детей и молодежи. Всего в текущем году на этот проект выделено свыше 13,5 млрд рублей.