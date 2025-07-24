Работа на миллион

Севастопольский департамент здравоохранения уточнил список вакансий врачей, требуемых для работы в медицинских учреждениях города. Речь идет о должностях, при трудоустройстве на которые у приезжего соискателя возникает право на получение единовременной компенсационной выплаты в миллион рублей.

В Первую городскую больницу требуются: врач анестезиолог-реаниматолог, гематолог, врач общей практики (семейный врач) и два участковых терапевта,

В онкологический диспансере могут трудоустроить двух врачей-онкологов. В городскую больницу №5 (Центр матери и ребенка) готовы принять ревматолога-анестезиолога, детского хирурга, нейрохирурга, двух участковых педиатров и травматолога-ортопеда.

Скорая помощь может трудоустроить реаниматолога-анестезиолога и врача-педиатра. Всего 15 вакансий, при трудоустройстве на которые приезжим врачам полагается выплата миллиона рублей.

Однако это количество не отражает общую потребность городских медучреждений в специалистах. Так, Первой горбольнице всего требуется четыре анестезиолога-реаниматолога, четыре семейных врача и восемь участковых терапевтов. Потребность в медперсонале в больнице №5 — пять реаниматологов, четыре детских хирурга, три нейрохирурга, четыре педиатра, четыре травматолога-ортопеда, приведены данные на сайте департамента здравоохранения.