Купальный сезон продлили до 15 октября

Постановление о продлении купального сезона 19 августа приняли на заседании правительства единогласно, внеся таким образом изменения в соответствующее постановление от 5 июня 2025 года №232 —ПП «Об открытии купального сезона 2025 года».

При этом подчеркнуто, что одновременно продлеваются обязательства операторов всех городских пляжей.

Напомним, что в этом году купальный сезон официально открылся 15 июня. Таким образом, продолжительность купального сезона 2025 года составит четыре месяца.