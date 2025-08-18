Полностью подготовиться к отопительному сезону обещают к 15 октября

К этому времени все Управляющие организации и ресурсоснабжающие организации должны получить все паспорта готовности.

По словам и.о. директора департамента городского хозяйства Натальи Гуляевой, по состоянию на 18 августа, готовность ГУПС «Севастопольэнерго» составляет 55,2%, «102 ПЭС» – 78%, ГУПС «Севастопольгаз» – 38,3%. Общий процент готовности ГУПС «Севтеплоэнерго» – 88%.

ГУПС «Севтеплоэнерго» осуществляет теплоснабжение 4 тысяч объектов в Севастополе, в эксплуатации находятся 144 котельных и 77 центральных тепловых пунктов. Работа по капитальному и текущему ремонту ведется в рамках внутреннего графика работы, они будут завершены к 1 октября 2025 года.

По словам губернатора Михаила Развожаева, в настоящее время идет подготовка к децентрализации Севастопольской ТЭЦ. Как прозвучало, в этом году она продолжит работать, но часть объектов будут переключены на блочно-модульные котельные. Всего таких котельных будет 11 штук.

– Заключены контракты на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 11 объектам, также заключены договора подключения и технологического присоединения к проектируемым сетям, – отчиталась Н.Гуляева.

Она также сообщила, что дополнительный объем мощности по электричеству, полученный за счет дополнительно закупленных мобильных дизельгенераторов, составляет 10,8 мегаватт.

Н.Гуляева рассказала и о готовности к отопительному сезону жилищного фонда: из 3523 многоквартирных домов (МКД) 2622 управляются Управляющими компаниями (УК) государственной формы собственности, еще 901 – частниками, ТСН, ТСЖ и собственниками кооперативов. 2611 МКД подключены к системе центрального отопления: 2263 – на обслуживании государственных УК, 348 – частных.