Мозаику со снесенного в Симферополе кинотеатра обещают восстановить

Об этом «Севастопольской газете» сообщила директор ООО «Олимп» Нелли Хачанова.

Эта фирма осенью прошлого года купила на аукционе здание бывшего кинотеатра «Космос» в столице Крыма за 72,8 миллиона рублей. Здание более полувека было местом притяжения отдыхающих в парке им.Гагарина и имело уникальную мозаику, посвященную освоению космоса.

Несколько недель назад стало известно, что кинотеатр снесли. Тему опять подняли общественники — инициативная группа по защите крымской мозаики. «Власти, балансосодержатели, минкульт были в курсе гражданской позиции относительно мозаики: сохранить и восстановить. Но поскольку мозаика находилась на частном здании, то сделать ничего не смогли», — написала координатор проекта «Крымская остановка», представитель сообщества защиты крымской мозаики Анастасия Хижнякова в соцсети.

Общественники неоднократно обращались к руководству региона с предложением попытаться сохранить хотя бы мозаичную стену, тем более технологии для этого существуют.

Сообщение об уничтожении очередного произведения монументального искусства советского периода на полуострове вызвало широкий общественный резонанс. Крымчане считают, что массовое разрушение мозаичных панно — это преступление против русской культуры и ее исторического наследия, а еще уничтожение культурного кода и связи с великим прошлым.

Услышали людей или успокаивают?

Возможно, возмущение общественности повлияло на руководство частной компании, но директор «Олимпа» Н.Хачанова пообещала, что мозаичное панно будет восстановлено на той же площади в том же сквере. Правда она уточнила, что пока неизвестно, воссоздадут мастера старую мозаику или создадут новую по мотивам. И со сроками ей сейчас трудно определиться — впереди много работы. Но главное, по ее словам, что решение принято и планы озвучены. При этом директор «Олимпа» заверила, что администрация Симферополя проинформирована о принятом в компании решении.

Советские мозаики можно интегрировать в современное строительство

Кинотеатр «Космос» был открыт в 1967 году и был украшен по фасаду рельефно-мозаичной композицией на тему завоевания космоса советскими людьми. Композиция символически отражала достижения Советского Союза в космосе и несла глубокий гуманистический посыл.

«Символический силуэт человека в космосе отражает нашу хрупкую изолированность во вселенной и одновременно героизм и самопожертвование в трудном освоении космических пространств. К моменту открытия кинотеатра «Космос» уже первый советский человек вышел в открытый космос и этот факт был отражен в мозаичной композиции», — рассказал о панно активист и крымский художник-мозаичист Игорь Гладких.

И.Гладких уверен, что это одна из выдающихся мозаичных композиций Симферополя. По его мнению, все оставшиеся мозаики советского периода можно и нужно сохранить или постараться интегрировать в современное строительство путем демонтажа с последующим переносом на более подходящее место.