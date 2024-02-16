Мозаика возвращается в архитектуру Севастополя

Один из самых распространенных видов монументально-декоративного искусства прошлого снова в фаворе. Мозаика может быть и современным ироничным стрит-артом, и сделать собор в Херсонесе еще более величественным.

Несколько лет назад в центре Севастополя внезапно возникла котогалерея: девять мозаичных котиков вольготно разместились на бетонных основаниях балюстрады на спуске Шестакова. Харизматичные хвостатые полюбились севастопольцам, а спуск стал объектом городских экскурсий.

Автором стрит-арта оказался дизайнер из Перми Игорь Гладких, который только переехал на полуостров и привез компанию мозаичных котов в дар севастопольцам.

И.Гладких окончил Уральский архитектурно-художественный университет. Перебравшись в Крым большую часть своего свободного времени уделяет созданию витражей и мозаики. «Севастопольская газета» встретилась с мастером и поговорила о перспективах старого нового ремесла в современных реалиях.

В мозаике совместить эпохи: античность и современность

В прошлом году руководитель уличного театра «Мягкий знак» Валерий Александрин предложил художнику в рамках президентского гранта Фонда культурных инициатив «Код Севастополя» украсить мозаичными композициями белую, как чистый лист бумаги, стену на ул.Айвазовского. Именно там дает свои представления севастопольский уличный театр.

— После осмысления предложения, у меня родилась идея совместить две эпохи: античную и современную. Средствами античной мозаики осовременить людей, которые жили в Херсонесе. Изобразить древних людей в кафетерии или на скутерах, или с мобильными телефонами. Вывести античное искусство из залов музеев и интегрировать в современную городскую архитектуру, — рассказывает И.Гладких.

Так появились две мозаичные композиции. На одной девушка в тунике, сандалиях, в наушниках и с гаджетом в руках предлагает испробовать божественный кофе. На второй — юноша-херсонесит в бейсболке с мобильным телефоном просит ему позвонить. Мозаики размещены рядом, чтобы создать впечатление, что между ними идет диалог.

Не смотря на то, что в их изготовлении использовалась самая недорогая смальта и цветовая гамма не так богата, как хотелось автору, панно несомненно сделало театральное место в центре города более привлекательным.

Работа еще не завершена. По словам И.Гладких, это будет триптих.

Мозаика вместо росписи

В сентябре прошлого года в Свято-Владимирском соборе Херсонеса начались реставрационные работы. Нашему герою удалось устроится доборщиком мозаики на грандиозную реставрацию.

— Раньше там не было мозаики, там была роспись, выполненная мастерами при реконструкции 2003 года. То что мы сейчас делаем — это не реставрация, это новая работа, — рассказал И.Гладких.

На сегодняшний день на мозаичных работах с утра до вечера шесть дней в неделю работает 30 человек. Торопятся, объект надо завершить к 10-й годовщине Русской весны.

Всю мозаику набирают в Москве в специальных мастерских художественного производственного предприятия Лаврентьевых «Домострой». Эта известная компания обеспечивает полный цикл комплексного убранства для храмов от производства, разработки до монтажа. Московские мастера изготавливают мозаичные иконы из высококачественного материала с учетом всех правил искусства с соблюдения церковных канонов и традиций.

— Мозаика приходит на объект упакованная в ящиках. Потом ее раскладывают и собирают по эскизам, монтажники клеят ее на стену. Но одно дело проект, а другое — практика. В процессе случаются несостыковки, выпадение смальты, щели, сдвижки — их надо убирать, вычистить все из швов, вернуть смальту на место или ее очистить, — объясняет суть своей работы мастер и добавляет. — Площади там очень большие, работа в основном техническая, ремесленная. Однако без этой работы мозаику не сделать.

— Когда я работаю под самым куполом на потолочных орнаментах, то ощущаю себе немного Буонаротти при капелле Святого Сикста, — улыбается И.Гладких.

По его словам, выполняя мозаичную кладку вместо живописи, композиции остаются прежние. Если на стене была роспись Крещения Господнего, а на другой — Преображение, так и будет, только их выполнят в мозаике.

— Работа на таком объекте для меня — ценный опыт индустриальной кладки мозаики. Так как раньше, я работать больше не будут. Я стал по другому думать, по другому выкладывать мозаику. Теперь у меня перед глазами есть образец, к которому нужно стремиться, — говорит художник.

По его мнению, храмы, украшенные мозаикой, выглядят более величественно. Пока ни в Крыму ни в Севастополе таких храмов нет. И.Гладких считает, что когда работы в соборе будут завершены и его откроют для посещения, все ахнут от его божественной эстетики и красоты.