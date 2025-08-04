Послание в будущее написали севастопольские пожарные

Капсулу времени заложили у Главного управления МЧС России. Вскрыть ее нужно через 50 лет — в 2075 году.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений Севастополя верят: через много лет им на смену придут такие же мужественные, преданные профессии специалисты. Капсулу с посланием, адресованным потомкам, заложили перед фасадом городского Главного управления МЧС России. Для своих последователей пожарные составили рассказ о современных тонкостях работы, о нынешних технике и вооружении, включили в текст добрые профессиональные шутки и искренние напутственные слова.

Подвиги севастопольских пожарных будут жить в веках. История о них не боится ни пламени, ни времени. Пожарная охрана Севастополя 2 августа отметила 150-летие. В этот день в 1875 году была создана добровольная пожарная дружина, ставшая предшественницей профессиональной пожарной охраны города. Ее летопись полна ярких страниц, на которых есть место испытаниям и подвигам, сплетению человеческих судеб и событий, традиций прошлого и будущих перспектив.

В течение полутора веков севастопольские огнеборцы достойно противостояли самым грозным вызовам. Тушили возгорания в революционные годы, ликвидировали последствия разрушительного землетрясения 1927 года, боролись с пожарами от зажигательных бомб в годы Великой Отечественной войны — в том числе в 1942 году спасли из пламени после бомбежки полотно Панорамы.

В числе самых необычных операций нынешнего времени — пожар в дельфинарии в 2019 году: впервые в мировой практике огнеборцы выносили из огня и дыма... дельфинов! А также крупнейший пожар в истории города, вспыхнувший в 2023 году на нефтебазе в Казачьей после атаки вражеских беспилотников. Одолеть факел, поднявшийся до небес, смогли за шесть часов.

«В течение трех лет в Главное управление МЧС России по городу Севастополю поступило полсотни единиц современной спецтехники (в том числе более 20 пожарных, аварийно-спасательных, штабных автомобилей и 18 плавсредств), а также порядка 150 единиц пожарно-спасательного вооружения. В 2025 году пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Севастополю совершили более 3000 выездов; ликвидировали свыше 700 пожаров; эвакуировали из задымленных помещений без малого 350 человек; спасли только на пожарах порядка 70 пострадавших, в числе которых 10 детей», — рассказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник Владимир Щедрин.