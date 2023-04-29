В Казачьей тушат нефтебазу

В Севастополе горят резервуары с топливом. Пожару присвоен четвертый — самый высокий класс опасности.

«Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья бухта. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 29 апреля.

Площадь пожара — одна тысяча квадратных метров. На месте работают все необходимые спецслужбы. Гражданским объектам ничего не угрожает.

«Работаю на месте ЧП, возглавил оперативный штаб. Вместе с начальником главного управления МЧС по Севастополю Алексеем Анатольевичем Рохлиным контролируем все работы по ликвидации пожара. На месте также находятся врио начальника УМВД России по Севастополю, полковник полиции Александр Геннадьевич Михайлов и прокурор города Максим Сергеевич Жук. Никто из людей не пострадал», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

С огнем ведут борьбу 18 пожарных расчетов, 60 пожарных, ожидается прибытие пожарного поезда. Четвертый ранг пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания.

Нужно отметить, что севастопольский пожарно-спасательный гарнизон постоянно проводил учения по отработке действий по ликвидации пожара на нефтебазе предприятия «Югторсан» в Казачьей бухте.

По словам очевидцев, пожар начался около половины пятого утра 29 апреля после глухого взрыва.

Как сообщили в департаменте транспорта Севастополя, маршрут №105 «п.Кальфа – Маяк-1» временно не будет заезжать на ул.Братьев Манганари.