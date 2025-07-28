Очередной внедорожник сгорел в заповеднике

Туристы съехали с маршрута в Караларском парке на востоке Крымского полуострова.

Как сообщила министр экологии Республики Крым Ольга Шевцова, 26 июля огонь охватил 10 гектаров заповедной территории на востоке полуострова.

«Возгорание произошло из-за нарушения режима ООПТ посетителями‼️Гости на машине съехали с установленного маршрута, в результате буксовки авто загорелось. Итог — 10 га Караларского парка пройдено огнем», — сообщила О.Шевцова.

Пожар ликвидировали, с нарушителями работают правоохранительные органы.

Двумя днями ранее турист Porsche Cayenne решил прокатиться по бездорожью в Ялтинском заповеднике. Машина застряла на каменистом участке на Ай-Петри, забуксовала и загорелась и сгорела дотла.