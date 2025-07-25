На Ай-Петри сгорел автомобиль

Нарушитель на автомобиле Porsche Cayenne 24 июля решил прокатиться по бездорожью и около 16.00 попытался заехать на территорию заповедника по грунтовой дороге, минуя шлагбаум. Машина застряла на каменистом участке, забуксовала и загорелась и сгорела дотла.

Из-за разлива горюче-смазочных материалов, которые проникли в почву и продолжали гореть, окружающей среде был нанесен значительный вред. Деградация почвы оказалась значительно сильнее, чем при обычном пожаре. Восстановление этого участка займёт больше двух лет.

На владельца автомобиля сотрудники оперативной группы ФГБУ «Заповедный Крым» составили определение о возбуждении административного дела.