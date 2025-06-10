«Дружбу» у католиков будут отбирать

Историческое здание на пл.Ушакова, переданное в 2018 году католической общине, власти Севастополя намерены вернуть в собственность города.

Такая информация прозвучала на встрече партактива Гагаринского района «Единой России» с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым в рамках партийного праймериз.

В ходе встречи губернатору задали вопрос о судьбе бывшего кинотеатра «Дружба».

«Этот культурный объект имеет глубокие корни и его состояние волнует многих. Ситуация с данным объектом находится на контроле у губернатора и уже в ближайшее время данная локация может попасть под обновление и определенное целевое назначение. Это безусловно не может не радовать, т.к. здание бывшего кинотеатра находится в центральной и очень красивой части нашего города», — рассказал в соцсетях автор вопроса Павел Кульгачев.

Религиозная организация «Приход Святого Климента Римско-Католической Церкви в Севастополе», которой передали здание бывшего кинотеатра, построенного в начале 20 века как католический храм, должна была восстановить этот объект культурного наследия. Но из-за неправильно оформленных документов реставрацию никак не начнут.

Как объяснил администратор прихода отец Матфей, Севнаследие не выдает им разрешение на реставрацию из-за нерешенного земельного вопроса, а хозяева двух соседних участков (в их числе гостиница «Украина») не согласны на изменение границ.

До передачи католической общине пустующего здания, городские власти намеревались устроить в нем дворец бракосочетания или концертный зал с органом. Вопрос с бракосочетанием решился — отделение загса должны вот-вот открыть в Новом Херсонесе. Остается органный зал.