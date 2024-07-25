Разрешили выездные бракосочетания

Браки теперь можно заключать на выезде — вне помещения загса. Соответствующее положение приняли 25 июля на заседании правительства Севастополя.

По словам начальника управления ЗАГС Севастополя Ирины Жариковой, региональное положение разработано в соответствии с типовым и включает позицию о торжественной регистрации брака не только в загсе, но и в других местах.

— Эти изменения позволят нам оказывать такую услугу, с учетом наших идей по Херсонесу, — отреагировал на представление документа губернатор Михаил Развожаев.

Ранее глава города заявил, что на территории Нового Херсонеса будет работать загс. Он расположится Музее христианства, в зале, где рассказывается об истории любви и брака крестившего Русь князя Владимира и византийской царевны Анны.