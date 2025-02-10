Преступность в Севастополе ниже общероссийской

На 100 тысяч человек в городе приходится 1011 преступлений. Это ниже среднего показателя по стране — 1307.

По данным УМВД по Севастополю

Согласно отчету о деятельности УМВД по городу Севастополю за 2024 год, представленному в заксобрание, всего в 2024 году в Севастополе было зарегистрировано 5764 (-9,2%) преступления. Предварительно расследовано и раскрыто 2670, из них 2133 — уголовные дела, направленные в суд с обвинительным заключением.

По итогам года возросло число высокотехнологичных преступлений (2448; +0,6%). Наиболее распространенными из них являются мошенничество (1542; -5,1%), кражи (348; -10,8%) и оборот наркотиков (310; +84,5%).

За прошедший год выявлено и пресечено 45 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов. Из оборота изъято 10 единиц оружия, в том числе восемь — огнестрельного, 18 единиц взрывных устройств, восемь килограммов взрывчатых веществ, 3776 единиц боеприпасов.

Выявлено 200 преступлений в сфере экономики, более две трети из них тяжкие (134; +67%). Пресечено 50 преступлений данной категории, в том числе 42 факта взяточничества. Расследованы и направлены в суд уголовные дела по 115 преступлениям экономической и коррупционной направленности в отношении 111 обвиняемых.

Зарегистрировано 782 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Предварительно расследовано 423 таких преступления, из них 116 совершенных группой лиц по предварительному сговору, 31 — в составе организованной группы. Из незаконного оборота изъято свыше 26 кг наркотических средств.

В рамках проверки мест компактного проживания иностранных граждан выявлено 75 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, пресечено 1752 (+45,9%) административных правонарушения. По вопросам миграции судами вынесено 120 (+242,9%) решений о выдворении иностранцев за пределы Российской Федерации. Иностранными гражданами совершено 152 преступления (-34,8%).

По данным МВД России

Согласно рейтингу, подготовленному агентству РИА Новости на основе данных МВД России, уровень преступности в Севастополе 2024 году составил 102,7 преступлений на 10 тысяч человек, что на 9,2% меньше по сравнению с 2023 годом. С такими показателями Севастополь оказался на 12-м месте в рейтинге регионов страны, что указывает на улучшение ситуации с безопасностью в городе.

Несмотря на снижение общего количества преступлений, число тяжких и особо тяжких увеличилось (+17%). Такие преступления составляют 37,6% от всех зарегистрированных в Севастополе в 2024 году.