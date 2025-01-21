Всего преступлений стало меньше, а тяжких и особо тяжких — больше

В рейтинге регионов России по уровню преступности по итогам 2024 года Севастополь оказался на 12-м месте. За год в городе стало меньше преступлений, зато увеличилось число тяжких и особо тяжких.

Согласно рейтингу, подготовленному агентство РИА Новости, уровень преступности в Севастополе 2024 году составил 102,7 преступлений на 10 тысяч человек, что на 9,2% меньше по сравнению с 2023 годом.

Республика Крым — на 25 месте с показателем 115,1 преступлений на 10 тысяч человек. Это на 4,2% выше по сравнению с предыдущим годом. Ростовская область на 35 месте. В городе совершалось 125,2 преступлений на 10 тысяч. Это меньше на 4,6 % чем годом ранее. Краснодарский край — на 38 месте (126,4 на 10 тысяч), меньше на 1%.

Меньше всего, согласно статистике, преступлений приходится на Чечню (1 место в рейтинге) — 16,6 преступлений на 10 тысяч жителей. Самый высокий уровень преступности регистрируют в Карелии — 214,5 на 10 тысячей жителей (85 место).

В среднем по РФ в 2024 году число зарегистрированных преступлений снизилось на 1,8% — до 131 преступления на 10 тысяч жителей. Особо тяжких и тяжких, напротив, выросло на 4,8% до 42,8 преступлений. При этом, доля тяжких и особо тяжких преступлений по стране занимает 33% всех криминальных сводок.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Севастополе за год составило 37,6%. Рост — на 17% и шестое место с конца в рейтинге. В Крыму — 33,7% (+6,6%). Ростовской области — +1,9%. Краснодарском крае — лишь +1,7%.